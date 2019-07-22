Спостерігачі CANADEM задоволені виборами у Раду

Голосування під час парламентських виборів в Україні відбулося належним чином, в окремих випадках були зафіксовані порушення.

Про це під час презентації результатів спостереження Канадської Місії CANADEM 2019 заявив почесний голова місії Ллойд Аксуорті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Виборчі комісії впорались належним чином зі своїми завданнями. Ми це бачили, коли відвідували виборчі дільниці, люди підходили зі скаргами і комісії відповідають на всі побоювання та скарги. Крім того, ми спостерігали ефективну координацію з правоохоронними органами. Ми думаємо, що голосування під час виборів відбулось впорядковано і, хоча були деякі порушення, загалом це не вплинуло на результати голосування", - зазначив Аксуорті.

У CANADEM задоволені виборами в Раду / Фото: Тарасов Володимир, Укрінформ

Так, в окремих випадках порушення стосувались підкупу виборців, наявність кандидатів-клонів та локальне зловживання адмінресурсами.

Ллойд Аксуорті також відмітив, що в день голосування "всі процедури і процеси були належними", а вибори були "чесними та відповідними".

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).