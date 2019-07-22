Українці в Німеччині підтримали "Євросолідарність"

У Німеччині явка на позачергових виборах до Верховної Ради була досить низькою, а з тих, хто прийшов, більшість віддали голоси за політсилу експрезидента Петра Порошенка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Берліні з 16 960 внесених до списків своїм правом скористалися 978 осіб (5,8%).

Найбільше голосів отримала «Європейська солідарність» (286). За нею йдуть «Голос» (271) та «Слуга Народу» (202). «Опозиційна платформа – За Життя» отримала 51 голос, «Партії Шарія» симпатизують 45 осіб, «Батьківщину» обрали 18.

У Мюнхені з 25 764 внесених до списку виборців проголосували 1164 (або 4,5%).

Більшість підтримали «Європейську солідарність» (379), на другому та третьому місцях з майже рівним числом голосів «Слуга Народу» та «Голос» (263 та 257 відповідно). «Опозиційна платформа – За Життя» отримала 63 голоси, «Батьківщина» - 39 (її навіть обігнала «Партія Шарія» з 52 голосами).

Загалом українці проголосували за 16 політсил.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За Життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).