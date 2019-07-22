В Австрії найбільше голосів отримала "Євросолідарність"

Явка українських виборців на закордонній виборчій дільниці у Відні під час дострокових виборів до Верховної Ради України склала 22,78%, найбільше голосів отримала "Європейська солідарність".

Про це повідомив власному кореспонденту Укрінформу член ДВК Ростислав Бортник.

"Всього на нашій виборчій дільниці було зареєстровано 2589 осіб, прийшли проголосувати 590 громадян, таким чином явка склала 22,78%", - поінформував він.

Найбільше голосів українці Австрії віддали за партію "Європейська солідарність" - 202 голоси (34,24%). На другому місці — партія "Голос", за яку проголосували 156 виборців (26,44%). Президентська партія "Слуга народу" отримала 110 голосів (18,64%). Всі інші партії набрали менш як 4%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).