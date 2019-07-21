Українці Австрії на виборах до Верховної Ради голосують менш активніше, ніж на президентських виборах. Волевиявлення проходить спокійно та без порушень.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив голова дільничої виборчої комісії на закордонній виборчій дільниці у Відні Ростислав Футало.

"Дільниця відрилася вчасно, згідно з законодавством, о 8 годині ранку за віденським часом. Голосування проходить спокійно, без порушень. Явка поки менша, ніж була на президентських виборах. Станом на 12 годину проголосували 200 осіб", - заявив він.

Українці Австрії голосують менш активно, ніж на президентських виборах / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

За прогнозами Футало, явка на дільниці може бути на 30% меншою, ніж була під час виборів Президента України весною. "Якщо на президентських виборах взяли участь в голосуванні майже 1 тис. виборців, то, відповідно до тієї динаміки, яка зараз спостерігається, цього разу, можливо, проголосують з 70% від тієї кількості", - зауважив він.

За словами голови ДВК, жодна з партій не надсилала спостерігачів для спостереження за ходом волевиявлення на дільниці.