Українці Австрії голосують менш активно, ніж на президентських виборах
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив голова дільничої виборчої комісії на закордонній виборчій дільниці у Відні Ростислав Футало.
"Дільниця відрилася вчасно, згідно з законодавством, о 8 годині ранку за віденським часом. Голосування проходить спокійно, без порушень. Явка поки менша, ніж була на президентських виборах. Станом на 12 годину проголосували 200 осіб", - заявив він.Українці Австрії голосують менш активно, ніж на президентських виборах / Фото: Василь Короткий, Укрінформ
За прогнозами Футало, явка на дільниці може бути на 30% меншою, ніж була під час виборів Президента України весною. "Якщо на президентських виборах взяли участь в голосуванні майже 1 тис. виборців, то, відповідно до тієї динаміки, яка зараз спостерігається, цього разу, можливо, проголосують з 70% від тієї кількості", - зауважив він.
За словами голови ДВК, жодна з партій не надсилала спостерігачів для спостереження за ходом волевиявлення на дільниці.