ЦВК опрацювала 1,5% електронних протоколів

Центральна виборча комісія станом на 00.20 22 липня опрацювала 1,5% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.

Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами, партія "Слуга народу" набрала — 38,56%; "Батьківщина" - 10,92%; "Європейська солідарність" - 8,87%; "Опозиційна платформа - За життя" - 8,56%; Радикальна партія Олега Ляшка - 7,96%; “Голос” - 5,90%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, пройшли позачергові парламентські вибори.

Читайте також: ЦВК оприлюднила перші результати виборів до Ради

За результатами національного екзит-полу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).