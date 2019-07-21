ЦВК оприлюднила перші результати виборів до Ради

ЦВК оприлюднила перші результати виборів до Ради

Скрін
Укрінформ
Центральна виборча комісія почала публікувати перші результати позачергових виборів до Верховної Ради.

Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.

Зокрема, станом на 23.00 опрацьовано 0,32% протоколів по багатомандатному виборчому округу.

Згідно з цими результатами, партія "Слуга народу" набрала — 39,62%; "Батьківщина" - 11,02%; Радикальна партія Олега Ляшка - 9,18%; "Європейська солідарність" - 8,47%; "Опозиційна платформа - За життя" - 7,59%; "Голос" — 4,58%; "Опозиційний блок" — 3,77%; "Українська стратегія Гройсмана” - 3,51%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, пройшли позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).

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