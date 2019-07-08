Верховний суд підтвердив законність дій ЦВК щодо партії Саакашвілі

Касаційний адмінсуд у складі ВС повністю відмовив у задоволенні позивних вимог Аграрній партії України про проведення нового жеребкування для визначення порядкових номерів партій у виборчому бюлетені та підтвердив, що ЦВК діяла в рамках повноважень.

Про це ідеться в офіційній заяві ЦВК, опублікованій на сайті комісії.

"Вночі 8 липня колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу ЦВК, скасувала рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 4 липня про проведення нового жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та повністю відмовила у задоволенні позивних вимог Аграрній партії України", - підкреслили в ЦВК.

Зазначається, що таким рішенням Верховний суд підтвердив законні дії ЦВК під час прийняття постанови, якою партію "Рух нових сил" було включено до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі під №22 без проведення жеребкування.

У ЦВК розповіли, що Верховний суд врахував, що в Законі "Про вибори народних депутатів України" були відсутні будь-які норми, які б регулювали порядок включення до виборчого бюлетеня партій після закінчення жеребкування поза встановленого строку для реєстрації кандидатів, а також відсутність будь-якого судового рішення, яким би було встановлено спосіб включення такої партії до виборчого бюлетеня.

Відповідно, вирішення цього питання було покладено виключно на Центрвиборчком як державний орган, до повноважень якого віднесено організацію і підготовку виборів.

"На думку колегії суддів, приймаючи постанову від 30 червня 2019 року №1383 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 червня 2019 року №1345", Комісія діяла, зокрема, на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано, обґрунтовано, неупереджено, добросовісно, розсудливо, з дотриманням принципу рівності перед законом, пропорційно, зокрема, з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення", - ідеться у заяві.

Водночас у ЦВК наголосили, що Верховний суд підкреслив правомірність застосування комісією принципу пропорційності, який означає, зокрема, що заходи повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею. У Центрвиборчкомі запевнили, що така мета наявна і полягає у належному забезпеченні всіх умов для вільного волевиявлення народу та проведення демократичних виборів 21 липня, до яких залишилося 14 днів.

Як повідомлялося, 26 червня ЦВК за результатами жеребкування визначила номери політичних партій для розміщення у виборчому бюлетені на дострокових парламентських виборах 21 липня.

30 червня ЦВК внесла до виборчого бюлетеня партію "Рух нових сил" колишнього президента Грузії й ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Партії без жеребкування надали №22. У ЦВК стверджують, що, оскільки під час передвиборчої агітації політичні партії використовують вже визначені жеребкуванням номери, то зміна цих номерів може спричинити дезорієнтацію виборця.

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3 липня Аграрна партія України подала позов до суду через те, що ЦВК не проводила жеребкування для внесення в бюлетень партії Саакашвілі. Саакашвілі заявив, що виступає проти повторного жеребкування, і його політична сила не збирається вимагати повторного жеребкування.

4 липня Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести пережеребкування партій.

Водночас Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення адмінсуду щодо повторного жеребкування.

8 липня Верховний суд України задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії та скасував рішення Шостого апеляційного суду, який зобов’язував провести повторне жеребкування партій.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.