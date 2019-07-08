Верховний суд скасував повторне жеребкування у ЦВК

Верховний Суд України задовольнив скаргу Центральної виборчої комісії і скасував рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування партій.

Про це повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька у Facebook.

"Все ж таки є справедливість! Ми виграли Верховний! Виборам 21 липня бути", - написала вона.

При цьому, наразі на сайті Верховного суду та на його сторінці у Facebook немає рішення у справі про повторне жеребкування номерів партій.

Як повідомлялося, 26 червня ЦВК за результатами жеребкування визначила номери політичних партій для розміщення у виборчому бюлетені на дострокових парламентських виборах 21 липня.

30 червня ЦВК внесла до виборчого бюлетеня партію "Рух нових сил" колишнього президента Грузії й ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Партії без жеребкування надали №22. У ЦВК стверджують, що, оскільки під час передвиборчої агітації політичні партії використовують вже визначені жеребкуванням номери, то зміна цих номерів може спричинити дезорієнтацію виборця.

3 липня Аграрна партія України подала позов до суду через те, що ЦВК не проводила жеребкування для внесення в бюлетень партії Саакашвілі. Саакашвілі заявив, що виступає проти повторного жеребкування, і його політична сила не збирається вимагати повторного жеребкування.

4 липня Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести пережеребкування партій.

Водночас Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення адмінсуду щодо повторного жеребкування.