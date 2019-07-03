На Полтавщині зареєстрували 12 кандидатів-двійників

“Досвід балотування до Верховної Ради на минулих виборах мають 40 кандидатів (27,7%), з яких і усі вісім народних депутатів минулої каденції від мажоритарних округів – Сергій Каплін, Юрій Бублик, Юрій Шаповалов, Олег Кулініч, Костянтин Іщейкін, Андрій Река, Костянтин Жеваго та Руслан Богдан.

Як зазначається, найбільша конкуренція в ВО №146 – на один мандат претендує одразу 31 кандидат. Найменша кількість претендентів в ВО №151 – 10. Зі 144 кандидатів 63 представляють партії. Ще 81 претендент балотується шляхом самовисування.

Своїх кандидатів в округах мають 17 політичних сил, з яких «Батьківщина» та «Слуга народу» покривають усі вісім округів.

Середній вік кандидата 42,73 року. До Ради балотується 121 чоловік та 23 жінки. Зі 144 кандидатів 47 не є мешканцями округу.

Крім того, у Полтавській області зареєстровано 12 кандидатів-двійників. Переважна більшість із них в ВО №146 – 7 двійників. По два кандидати в ВО №145 та №149. Та один в 148 виборчому окрузі.

При цьому, шість двійників направлені проти кандидатів від партії «Слуга народу». Так, у ВО №146 зареєстровано чотирьох кандидатів-самовисуванців (Алексієнко, Дедюрін, Дроздова, Кузьмін) та в №148 (Гармаш). Місцем роботи цих самовисуванців вказані приватні підприємства з назвами, схожими на партію «Слуга народу». У ВО №145 у кандидата-самовисуванця Олега Петровця значиться, що він є членом партії «Слуга народу», проте йде самовисуванням. Відносно цього президентська партія звернулась до Шостого Апеляційного Адміністративного суду, який 30 червня постановив прибрати з біографії інформацію про партійну приналежність даного кандидата. Проте, станом на 2 липня на сайті ЦВК досі лишається інформація про партійну приналежність Олега Петровця.

Двоє (в ВО № 145 Пильник та в ВО №146 Савченко) направлені проти кандидатів партії «Голос», зазначається в повідомленні ОПОРИ.

Також зареєстровано чотири пари кандидатів самовисуванців з однаковими ініціалами. У ВО №146 зареєстровано дві Оксани Піддубні та два Геннадії Музики.