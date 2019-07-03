Парубій звернувся в ГПУ і СБУ через Клюєва, Кузьміна і Шарія

Голова Верховної Ради Андрій Парубій звертається до ГПУ, СБУ і ДПС надати відомості про перебування в Україні останні 5 років Анатолія Шарія, Андрія Клюєва і Рената Кузьміна, які зареєстровані кандидатами в народні депутати.

Про це спікер заявив під час засідання Верховної Ради в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора Центральна виборча комісія, виконуючи рішення суду, постановила зареєструвати кандидатами у народні депутати російського пропагандиста Анатолія Шарія і голову Адміністрації Януковича Андрія Клюєва, який безпосередньо причетний до кривавого розгону Майдану і розстрілів учасників Революції Гідності. Не вистачає Януковича десь на мажоритарному окрузі. Це грубе порушення закону і справедливості, адже є очевидним той факт, що вони останні 5 років не перебували в Україні", - заявив Парубій.

Він повідомив, що звертається із запитом до ГПУ, СБУ і ДПС надати відомості про перебування цих осіб на території України останні 5 років.

"Як Голова Верховної Ради України, звертаюсь із запитом до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки, Державної прикордонної служби України з вимогою негайно надати відомості про перебування цих осіб на території України, щоб отримати фактичні докази. Це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їхню реєстрацію", - зазначив Парубій.

Голова ВР звернувся до Державної прикордонної служби, Генеральної прокуратури і Служби безпеки України надати наявну інформацію про проживання Анатолія Шарія, Андрія Клюєва і Рената Кузьміна на території України останні 5 років, про обставини їх вибуття за державний кордон та чи зафіксовано повернення цих осіб через державний кордон назад на територію України.

Заступник Голови ВР Оксана Сироїд доручила Апарату Верховної Ради оформити виступ Парубія і направити на розгляд зазначених органів і посадових осіб.

"Я, колеги, сподіваюся, що поставлені питання правильно. Тому що ті відписки, які давали державні органи влади, і призвели до рішення суду і до рішення ЦВК. Я поставив питання так, що не може бути двоякого трактування", - сказав Парубій.

Спікер сподівається, що відповіді будуть отримані "протягом не днів, а годин".

"Я звертаюся до Центральної виборчої комісії, негайно отримавши нововиявлені факти, переглянути своє рішення і скасувати рішення про реєстрацію одіозних осіб", - наголосив Парубій.

Він також подякував українцям, які вийшли на акцію протесту на Майдані Незалежності проти реєстрації Клюєва і Шарія.

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція "Терпіти більше не можна" проти рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами у народні депутати ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія.

Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.