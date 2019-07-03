Аваков написав лист ЦВК: Клюєв не жив в Україні вже п’ять років

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наполягає на тому, що громадянин Андрій Клюєв, який втік з України п'ять років тому і не проживав на території держави протягом цього часу, не має права висувати свою кандидатуру на виборах.

Відповідний лист до ЦВК очільник міністерства направив учора, 2 липня, після наради з підрозділами МВС, повідомляє пресслужба відомства.

«Провів селекторну нараду з підрозділами МВС України по ситуації, що склалася. За результатами — направив до ЦВК лист. Сподіваюся, що він послужить підставою для прийняття ЦВК рішення про зняття з участі у виборах Андрія Клюєва», - заявив Аваков.

Він наголосив, що демократія — це не хаос маніпуляцій недосконалими процедурами. Тому система МВС буде відстоювати закон.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 липня у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція "Терпіти більше не можна" проти рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами у депутати ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія.

Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.