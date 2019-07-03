ЦВК може переглянути рішення про реєстрацію Клюєва і Шарія

Центральна виборча комісія може переглянути своє рішення про реєстрацію ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва і одіозного блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати.

Члени комісії готові переглянути своє рішення, якщо отримає від правоохоронних органів додаткові докази про те, що останні 5 років вони не були в Україні, написала в Facebook секретарка ЦВК Наталія Бернацька.

"Я відповідально заявляю: якщо будь-який з державних органів найближчим часом надасть ЦВК хоч один доказ проживання цих осіб протягом останніх 5 років за межами України, я особисто внесу постанову про скасування їхньої реєстрації", - написала вона.

Тим часом, спікер ВР Андрій Парубій вимагає від правоохоронців невідкладно надати згадані докази.

"Звертаюся із запитом до Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про перебування цих осіб на території України, щоб отримати фактичні докази. Це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їх реєстрацію", - заявив Парубій.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.