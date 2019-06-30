На Херсонщині явка у двох ОТГ - 36%
Укрінформ
На Херсонщині явка на перших виборах у двох ОТГ - Шляхівській та Милівській, становить у середньому 36%.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в ОДА.
«У Шляхівській ОТГ явка станом на 16 годину – 43,5%, у Милівській – 29,2%. У середньому - 36%», - зазначили в ОДА.
Що стосується довиборів депутатів Чаплинської селищної ОТГ, до якої приєдналася Преображенська сільська рада, то тут явка станом на 16 годину становила 13, 7%.
Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині на виборах в цих двох ОТГ на одне депутатське місце претендують 4-5 кандидатів.