На Херсонщині явка у двох ОТГ - 36%

На Херсонщині явка у двох ОТГ - 36%

Укрінформ
На Херсонщині явка на перших виборах у двох ОТГ - Шляхівській та Милівській, становить у середньому 36%.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в ОДА.

«У Шляхівській ОТГ явка станом на 16 годину – 43,5%, у Милівській – 29,2%. У середньому - 36%», - зазначили в ОДА.

Що стосується довиборів депутатів Чаплинської селищної ОТГ, до якої приєдналася Преображенська сільська рада, то тут явка станом на 16 годину становила 13, 7%.

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Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині на виборах в цих двох ОТГ на одне депутатське місце претендують 4-5 кандидатів.

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