На Херсонщині явка у двох ОТГ - 36%

«У Шляхівській ОТГ явка станом на 16 годину – 43,5%, у Милівській – 29,2%. У середньому - 36%», - зазначили в ОДА.

Що стосується довиборів депутатів Чаплинської селищної ОТГ, до якої приєдналася Преображенська сільська рада, то тут явка станом на 16 годину становила 13, 7%.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині на виборах в цих двох ОТГ на одне депутатське місце претендують 4-5 кандидатів.