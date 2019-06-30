Місцеві вибори: на Херсонщині за одне депутатське місце змагаються 4-5 кандидатів

«Щодо конкуренції серед кандидатів у депутати по Шляхівській та Милівській ОТГ: у середньому по чотири - п’ять чоловік претендують на місце. У Миловому на посаду голови балотується один кандидат – це діючий голова Милового. У Шляховому три кандидати на посаду голови – один діючий голова і два його конкуренти», - зазначив голова облорганізації КВУ Дементій Білий.

Також 30 червня відбуваються довибори депутатів Чаплинської селищної ОТГ, до якої приєдналася Преображенська сільська рада. Тут вибори відбуваються лише по одній сільській раді, що приєдналася до ОТГ і кандидати змагаються за два депутатські місця.

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За словами Білого, на місці, у двох ОТГ, де відбуваються перші вибори, працюють спостерігачі КВУ. Дільниці відкрились вчасно, голосування наразі відбувається спокійно.

Вибори у Шляхівській та Милівській об’єднаних територіальних громадах мали відбутися ще 23 грудня 2018 року, проте були відмінені через введений у 10 областях України воєнний стан.