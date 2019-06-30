Сьогодні у 66 ОТГ вперше проходять вибори

"Сьогодні народжуються ще 66 громад з новими повноваженнями і можливостями. Сьогодні жителі громад обирають менеджерів і управлінців, з якими разом будуватимуть своє майбутнє – переконаний, успішне і європейське", - зазначив він.

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів у 66 об’єднаних територіальних громадах (7 міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ) відбудуться: у Вінницькій області – у 5 ОТГ; у Волинській області – в 1 ОТГ; у Житомирській області – у 2 ОТГ; у Запорізькій області – у 4 ОТГ; в Івано-Франківській області – в 1 ОТГ; у Київській області – у 5 ОТГ; у Кіровоградській області – в 1 ОТГ; у Луганській області – у 8 ОТГ; у Миколаївській області – у 12 ОТГ; в Одеській області – у 4 ОТГ; у Полтавській області – в 1 ОТГ; у Рівненській області – у 3 ОТГ; у Сумській області – у 4 ОТГ; у Харківській області – в 1 ОТГ; у Херсонській області – у 2 ОТГ; у Хмельницькій області – в 1 ОТГ; у Черкаській області – у 3 ОТГ; у Чернівецькій області – у 2 ОТГ; у Чернігівській області – у 6 ОТГ.

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Також сьогодні - додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад), що приєднуються до ОТГ. А саме: у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

Фото: www.facebook.com/Геннадій Зубко