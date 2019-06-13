Заклики Тимошенко не виконувати рішення КСУ підривають основи державності - Вакарчук

Голова політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що заклики лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко до Президента Володимира Зеленського не виконувати рішення КСУ є небезпечними і такими, що підривають основи державності.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

"Заклики до Президента не виконувати рішення суду ми вважаємо небезпечними і такими, що підривають основи державності. Ми за те, щоб Верховна Рада змінилася якнайшвидше, бо це стара політика, якої ми маємо позбутися. А виконання судових рішень – це взагалі не предмет обговорення у правовій державі", – заявив Вакарчук.

На його переконання, тиск на КСУ є неприпустимим, оскільки закон – завжди вищий за політичну доцільність.

"Старі політики, які дозволяють собі стверджувати інше, діють за звичними для них старими правилами і фактично руйнують основи демократії", – зауважив лідер "Голосу".

За його словами, Верховна Рада заслуговує на розпуск, але "що більш важливо – аби ми в цьому процесі забезпечили сталість основ конституційного ладу в країні, захистили суддів Конституційного Суду від будь-якого зовнішнього тиску".

"Мусимо забезпечити повну гарантію відповідності Конституції всіх подальших дій як ЦВК, так і учасників виборчого процесу", – наголосив Вакарчук.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні голова політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала Президента України Володимира Зеленського не скасовувати указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення дочасних виборів навіть у разі, якщо Конституційний Суд визнає цей документ неконституційним.

У вівторок, 11 червня, Велика палата Конституційного Суду у формі усного слухання розглядала подання народних депутатів щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради. Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

Того ж дня Велика палата КСУ перейшла до закритої частини розгляду подання щодо конституційності указу Зеленського.

Президент Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск ВР. 21 травня він підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів". Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.