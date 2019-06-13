Тимошенко звинувачують у нехтуванні Конституцією через поради Зеленському

Кілька українських політиків вважають, що Юлія Тимошенко нехтує законами та Конституцією України у зв'язку з порадами Президенту Володимиру Зеленському не виконувати рішення КСУ у разі визнання неконституційним указу про розпуск Ради.

Так, голова партії “Самопоміч” Андрій Садовий припускає, що такі поради можуть бути або авантюризмом з боку Тимошенко, або ж її свідомим бажанням підставити главу держави.

“Поради Юлії Тимошенко Президенту не виконувати рішення Конституційного Суду — це авантюризм. Або свідома підстава. Вибори — добре. Ігнорувати рішення суду — недобре. Все просто”, — зазначив Садовий на своїй сторінці у Facebook.

У свою чергу голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник голови фракції “Народний фронт” Вікторія Сюмар вважає, що такі дії ставлять під сумнів необхідність виконання законів і Конституції загалом.

“Тимошенко радить Зеленському не зважати на рішення Конституційного Суду... Кому потрібна та Конституція, закони, правова держава? Я одна почуваюся Алісою в Задзеркаллі?” — зауважила політик у своєму дописі.

Свою позицію щодо заяви лідерки “Батьківщини” висловив і очільник “Радикальної партії” Олег Ляшко.

“Вона так хоче бути прем'єром, що готова кинути Україну у ще більший хаос і правове свавілля. Подивіться на Молдову, і ви зрозумієте куди нас усіх тягнуть”, — написав політик у соцмережі.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні голова політичної партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко закликала Президента України Володимира Зеленського не скасовувати указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення дочасних виборів навіть у разі, якщо Конституційний Суд визнає цей документ неконституційним.

У вівторок, 11 червня, Велика палата Конституційного Суду у формі усного слухання розглядала подання народних депутатів щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради. Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

Того ж дня Велика палата КС перейшла до закритої частини розгляду подання щодо конституційності указу Зеленського.

Президент Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. 21 травня він підписав указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія