Розпуск Ради: Тимошенко радить Зеленському не зважати на рішення КСУ

Голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликає Президента Володимира Зеленського не скасовувати указ про дострокове припинення повноважень Ради та призначення дочасних виборів навіть у разі, якщо КСУ визнає цей документ неконституційним.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Навіть якщо Конституційний Суд на корупційній основі винесе рішення про те, що указ Президента про розпуск парламенту є неконституційним, то Президенту як гаранту Конституції, який точно знає, що указ є конституційним, можна указ не скасовувати, залишити, і тоді Центральна виборча комісія зобов'язана виконати цей указ", - зазначила Тимошенко.

За її словами, допоки Президент не скасує відповідний указ, то він залишається чинним. Цю тезу лідерка "Батьківщини" пояснила на прикладі роботи парламенту після ухвалення рішень КСУ щодо визнання неконституційними певних положень законів.

"Навіть якщо Конституційний Суд визнає указ Президента про розпуск парламенту неконституційним, то тоді мусить іти наступний крок: Президент мусить скасувати цей указ. Так само, як Конституційний Суд, якщо визнає неконституційними якісь положення закону, то парламент мусить скасувати ці положення. А до тих пір, поки парламент не скасує, або Президент України не скасує указ про дострокові вибори, всі ці законодавчі нормативні акти залишаються в силі", - уточнила політик.

Разом з тим, Тимошенко розповіла, що під час її зустрічі із Зеленським у середу передусім порушувалося питання про те, як "не допустити скасування дострокових виборів і руйнації всього виборчого процесу". Вона наголосила, що наразі не можна допустити, щоб "Конституційний Суд зруйнував дострокові вибори".

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Велика палата Конституційного Суду у формі усного слухання розглядала подання народних депутатів щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради. Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

Того ж дня Велика палата КС перейшла до закритої частини розгляду подання щодо конституційності указу Зеленського.

Президент Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск Верховної Ради 8 скликання. 21 травня він підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів". Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.