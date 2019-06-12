Тимошенко на Банковій обговорила вибори із Зеленським

Лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко у середу, 12 червня, провела зустріч із главою держави Володимиром Зеленський в Адміністрації Президента.

Про це Тимошенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Провела зустріч із Президентом Володимиром Зеленським в його адміністрації”, - написала Тимошенко.

За її словами, під час зустрічі говорили про ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори та про те, як втілити в життя зміни, яких від нової влади очікують люди.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня під час з'їзду "Батьківщини" Тимошенко заявила, що її партія готова в новому парламенті об'єднатися в коаліцію з партією Президента Володимира Зеленського та іншими демократичними проєвропейськими силами. Також вона закликала лідерів партій "Слуга народу" та "Голос" об'єднати зусилля в деяких мажоритарних округах і висунути єдиних кандидатів.

Також напередодні в ефірі ICTV Тимошенко сказала, що "Батьківщина" не буде в опозиції до влади, навіть якщо не увійде до парламентської коаліції.