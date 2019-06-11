Тимошенко: “Батьківщина” не буде в опозиції, якщо не ввійде в коаліцію

Політична партія "Батьківщина" не буде в опозиції до влади, навіть якщо не ввійде до парламентської коаліції.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” на каналі ICTV сказала Юлія Тимошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли ви питаєте, чи буде наша партія працювати в опозиції, якщо, наприклад, нова команда президента не захоче з нами створити коаліцію, хочу сказати: ні, ми не будемо працювати в опозиції. Можливо, ми не будемо в коаліції, та ми не можемо сьогодні дозволити собі, маючи в руках реальний вихід із цього стану, ми не можемо собі дозволити ще 5 років бездарно втратити тільки тому, що ми будемо десь в опозиції. Тільки тому, що нас, можливо не прийняли в коаліцію. Ми все одно будемо допомагати всіма силами”, - заявила Тимошенко.

Також вона повідомила, що найближчими днями зустрінеться з Володимиром Зеленським.

“Я думаю, що буквально найближчими днями я буду мати зустріч із Президентом України і я хочу просто порадити йому , що сьогодні треба робити невідкладно. Бо якщо час буде упущений, то після цих парламентських виборів уже буде сформований бюджет, який на 2020 рік закладе нам стагнацію”, - зазначила лідер партії “Батьківщина”.