В Україні подорожчали м'ясо, риба та молоко

З травня 2020 року по травень 2021 року в Україні подорожчали всі продукти тваринного походження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У травні 2021 року сало в середньому по Україні продавалося по 83,77 грн за кг (на 12,8% дорожче, ніж у травні 2020 року); яловичина – по 160,3 грн за кг (на 13,1% дорожче); свинина – по 120,63 грн за кг (на 0,5% дорожче); ковбаса варена першого ґатунку – по 110,16 грн за кг (на 9,7% дорожче); морожена риба – по 83,34 грн за кг (на 4,2% дорожче) ; яйця – по 26,24 грн за десяток (на 37,7% дорожче); куряче філе – по 106,92 грн за кг (на 32,4% дорожче); курятина у тушках – по 67,25 грн за кг (на 35,6% дорожче).

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% за вказаний період зросло у ціні на 5,4% (до 26,44 грн за кг); сири м’які жирні – на 8,3% (до 116,52 грн за кг); сметана жирністю до 15% – на 9,9% (до 67,88 грн за кг); вершкове масло – на 8,7% (до 46,61 грн за 200 г).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у травні 2021 року проти квітня 2021 року збільшилися на 1,3%; проти травня 2020 року – на 9,5%, проти грудня 2020 року – на 6,1%. За січень-травень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 8,0%. Базова інфляція у минулому місяці у порівнянні з квітнем 2021 року становила 0,7%, з початку року – 3,9%.