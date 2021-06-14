В Україні подорожчали гречка, рис та інші крупи

Серед бакалійних товарів з травня 2020 року по травень 2021 року подешевшало лише пшоно: на 15,8%, до 18,20 грн за кг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

З травня 2020 року гречана крупа подорожчала на 12,8% і у травні 2021 року в середньому по країні продавалася по 41,44 грн за кг; рис за цей період виріс в ціні на 13,6% (до 27,01 грн за кг) ; манна крупа — на 23,6% (до 17,29 грн за кг); ячна — на 33,1% (до 15,41 грн за кг). Із круп порівняно з травнем 2020 року подешевшало лише пшоно: на 15,8% (до 18,20 грн за кг).

Ціна хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку у травні 2021 року в середньому по країні становила 29,68 грн за 1 кг (на 21,7% більше, ніж роком раніше); хліба пшеничного з борошна першого ґатунку — 23,76 грн за 1 кг (на 18,9% більше); хліба житнього та житньо-пшеничного — 24,77 грн за 1 кг (на 17,6% більше); батона — 16,27 грн за 0,5 кг (на 16,6% більше).

Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 21,7% (до 23,11 грн за кг у травні 2021 року); борошно пшеничне – на 22,4% (до 14,38 грн за кг); цукор – на 70,1% (до 25,75 грн за кг), соняшникова олія – на 83,3% (до 62,57 грн за 1 л).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у травні 2021 року проти квітня 2021 року збільшилися на 1,3%; проти травня 2020 року – на 9,5%, проти грудня 2020 року – на 6,1%. За січень-травень 2021 року порівняно із аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 8,0%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із квітнем 2021 року становила 0,7%, з початку року – 3,9%.