З травня 2020 року по травень 2021 року серед овочів "борщового набору" подешевшали лише картопля та цибуля: на 21,7% та у 2,1 раза, відповідно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Серед овочів "борщового набору" з травня 2020 року по травень 2021 року подешевшали лише картопля (на 21,7%; до 11,96 грн за кг) та ріпчаста цибуля (у 2,1 раза; до 8,33 грн за кг). Морква за вказаний період подорожчала на 39,9% (до 9,79 грн за кг); буряк — на 85,6% (до 10,67 грн за кг); капуста — на 36,2% (до 10,94 грн за кг).

Яблука з травня 2020 року подешевшали на 18,5% і у травні 2021 року в середньому по Україні коштували 20,94 грн за кг.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у травні 2021 року проти квітня 2021 року збільшилися на 1,3%; проти травня 2020 року – на 9,5%, проти грудня 2020 року – на 6,1%. За січень-травень 2021 року порівняно із аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 8,0%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із квітнем 2021 року становила 0,7%, з початку року – 3,9%.