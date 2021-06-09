Ціни у травні зросли на 1,3% – Держстат

У травні 2021 року споживчі ціни в Україні збільшилися на 1,3% порівняно із попереднім місяцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Споживчі ціни у травні 2021 року проти квітня 2021 року збільшилися на 1,3%; проти травня 2020 року – на 9,5%, проти грудня 2020 року – на 6,1%. За січень-травень 2021 року порівняно із аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 8,0%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із квітнем 2021 року становила 0,7%, з початку року – 3,9%.

Серед споживчих товарів та послуг у травні 2021 року порівняно із травнем 2020 року найбільше подорожчали: природний газ (на 161,6%), соняшникова олія (на 75,2%), цукор (на 67,2%) та.

Максимально подешевшали з травня 2020 року по травень 2021 року овочі (на 13,1%), взуття (на 4,3%) та одяг (на 3,6%).

Як повідомлялося, за даними Держстату, споживчі ціни у травні 2020 року порівняно із квітнем 2020 року зросли на 0,3%, проти травня 2019 року зросли на 1,7%. За січень-травень 2020 року порівняно із аналогічним періодом попереднього року споживча інфляція становила 2,3%.