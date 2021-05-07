Споживчі ціни у квітні зросли на 0,7% – Держстат

У квітні 2021 року споживчі ціни в Україні збільшилися на 0,7% порівняно з попереднім місяцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Споживчі ціни у квітні 2021 року проти березня 2021 року збільшилися на 0,7%; проти квітня 2020 року – на 8,4%, проти грудня 2020 року – на 4,8%.

За січень-квітень 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 7,6%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із березнем 2021 року становила 0,7%, з початку року – 3,1%.

Серед споживчих товарів та послуг у квітні 2021 року порівняно із квітнем 2020 року найбільше подорожчали: яйця (на 90%), природний газ (на 89,9%), цукор (на 65,0%) та олія соняшникова (на 62,9%).

Максимально подешевшали з квітня 2020 року овочі (на 12,0%), взуття (на 4,7%) та одяг (на 4,6%).

Ціни на транспорт зросли проти квітня 2020 року на 9,2%, насамперед за рахунок палива та мастил, які подорожчали на 24,3%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у квітні 2020 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,8% порівняно з попереднім місяцем, проти квітня 2019 року - на 2,1%.