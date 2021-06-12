Шмигаль розповів про концепцію створення Фондового ринку

Фондовий ринок планують запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи, що сприятиме його розвитку.

Це відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. підбиваючи у Фейсбуці економічні підсумки тижня, що минає, передає Укрінформ,.

"Фондовий ринок планується запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи, що сприятиме його розвитку. Також, в рамках концепції створення Фондового ринку планується розбудова товарної біржі, де буде відбуватися торгівля сільськогосподарською продукцією, енергетичними товарами тощо. Створення разом з інституційними інвесторами та міжнародними партнерами єдиного товарного ринку дозволить залучити на нього значно більше іноземних гравців, від чого точно виграє український бізнес та держава", - написав Шмигаль.

Він нагадав, що Фондовий ринок. Уряд, ЄБРР, ACC та USAID уклали Меморандум щодо створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу і товарних ринках. "Це важливий крок для створення Фондового ринку в Україні. Наші громадяни отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Підвищиться рівень прозорості та якість корпоративного управління. Держава отримає збільшення інвестицій – нові робочі місця – економічний розвиток», - зазначив прем'єр.

Читайте також: Шмигаль запросив італійський бізнес інвестувати в економіку України

Щодо заохочення інвестицій прем’єр зауважив, що уряд затвердив законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу, яким пропонується звільнити від оподаткування ввезення обладнання тих підприємств, які переносять свою діяльність на територію України. Також від оподаткування пропонується звільнити наукові прилади та обладнання, але за умови, що таке обладнання призначено для некомерційних цілей. Тобто, витрати для галузі науки та освіти мають зменшитись.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів затвердив створення робочої групи з питань запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення.