Синхронізація енергосистеми України з ENTSO-E: Копач назвав 2023 рік реалістичним терміном

2023 рік – це реалістичний термін синхронізації енергосистем України та Європейського Союзу.

Про це сказав директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком 11 червня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пост пресслужби міністерства у Фейсбуці.

"Пан Копач зазначив, що 2023 рік – це реалістичний термін синхронізації енергосистем України та ЄС", - зауважили в Міненерго.

Зазначається, що під час зустрічі Галущенко та Копач обговорили низку питань стосовно реформування енергетичного сектору України, зокрема, ситуацію на ринку електричної енергії та інтеграцію української енергосистеми до ENTSO-E.

Окремо обговорили питання фінансового стану НЕК «Укренерго» та інших державних компаній.

Міністр поінформував директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства стосовно проєкту нової моделі ПСО, який перебуває на фінальній стадії доопрацювання в Міненерго.

Галущенко та Копач підтвердили готовність до подальшої співпраці для послідовного втілення реформ та декарбонізації енергетичного сектору, підсумували в міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, у Резолюції Європарламенту щодо імплементації Угоди про асоціацію Україна—ЄС, ухваленій 11 лютого 2021 року, Європейський парламент повністю підтримав інтеграцію України до європейської континентальної енергетичної мережі (ENTSO-E).

Синхронізація Об’єднаної енергосистеми України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік.

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Україна виконала більшу частину технологічних кроків, необхідних для синхронізації. У 2019-2020 роках було проведено випробування систем збудження на енергоблоках ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та АЕС. Отримані дані будуть використані для проведення додаткових досліджень, передбачених Каталогом заходів Угоди про умови майбутньої синхронізації. Також на їх основі буде побудована спільна математична модель синхронної роботи української та європейської енергосистем. Успішність моделювання є однією з ключових передумов для тестування роботи ОЕС України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі. Проведення такого тесту заплановане у 2022 році.

ENTSO-E, європейська мережа системних операторів передачі електроенергії, - організація, що об'єднала в липні 2009 року електричні мережі об'єднань ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA.