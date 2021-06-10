Галущенко обговорив енергобезпеку України та ЄС з представником Європейської комісії

Міністр енергетики Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з генеральним директором енергетичного гендиректората Європейської комісії Дітте Юль Йоргенсен.

Під час зустрічі обговорювалися питання забезпечення енергетичної безпеки України та ЄС і подальший розвиток співробітництва у цьому напрямку, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, йшлося про ризики запуску газопроводу «Північний потік-2». За словами міністра, реалізація цього геополітичного проєкту є найбільшою загрозою для українського та європейського енергетичних ринків.

«Ми високо цінуємо підтримку ЄС в реформуванні енергетичного сектору України та підтвердження ролі України як довгострокового стратегічного партнера для транзиту газу до Європейського Союзу», - наголосив Галущенко.

Сторони також окреслили магістральні напрямки подальшої співпраці: енергетичний перехід і виконання цілей Європейської зеленої угоди, сталий розвиток енергетики, синхронізація української енергосистеми із ENTSO-E, розвиток українських енергетичних ринків та інтеграція їх із європейськими, подолання енергетичної бідності, трансформація вугільних регіонів тощо.

«Ми націлені на продовження та активізацію нашого стратегічного енергетичного партнерства, яке є одним із ключових стовпів співпраці України з ЄС, зокрема, відповідно до Угоди про асоціацію та цілей Європейського зеленого курсу», - наголосив Галущенко.

За ініціативи Йоргенсен досягнуто домовленостей щодо створення технічної робочої групи, де представники України та ЄК зможуть у тісній взаємодії працювати над виконанням Щорічного робочого плану на 2021 рік.