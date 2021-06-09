Експорт до ЄС зріс на третину, Шмигаль каже про рекордний показник

За січень - травень 2021 року експорт до Європейського Союзу зріс більш як на третину, а це - додаткові 2,7 млрд дол. виручки для українського бізнесу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За перші 5 місяців цього року експорт до Європейського Союзу зріс більш ніж на третину, а це додаткові 2,7 млрд дол. виручки для українського бізнесу. Зараз такий експорт на рекордному рівні <...>. Будемо й надалі працювати, аби українські підприємці отримували найбільш повний доступ до ринків Європи", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна активно працює з європейськими партнерами над прогресом щодо отримання промислового безвізу.

"Згідно з першим звітом місії ЄС, українська законодавча база має високу відповідність із базою ЄС, тому ми активно рухаємось в цьому напрямку", - зауважив Прем'єр-міністр.

Як повідомлялось, країни ЄС (28) є найбільшими торговельними партнерами України. Питома вага цих країн у зовнішньоторговельному обороті товарів і послуг України у 2020 році становила 40,7%.

За даними Держстату, за січень-березень 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року імпорт товарів в Україну збільшився на 11,0%, до 15,02 млрд дол., експорт – на 12,0%, до 13,71 млрд дол.