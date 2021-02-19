Шмигаль назвав Європейський Союз головним торговельним партнером України

Європейський Союз є головним торговельним партнером України, а частка торгівлі товарами та послугами з ЄС становить 41% від загального обсягу торгівлі України.

Як передає Укрінформ, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За даними Європейської бізнес-асоціації Україна пройшла минулий рік найм'якше порівняно з іншими країнами. Сальдо зовнішньої торгівлі покращилось, тобто відносно до попередніх періодів імпорт знизився, а експорт зріс. Європейський Cоюз складає 41% в зовнішній торгівлі України, тобто він є нашим найбільшим торговим партнером", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що під час нещодавнього робочого візиту до Брюсселя українська сторона обговорила зі своїми європейськими колегами можливості розширення торгівлі для українського бізнесу.

"Вже понад 14 тис. малих та великих українських підприємств є експортерами нашої продукції до ЄС. Цей список буде тільки зростати, і українські підприємства отримають можливість без квот експортувати свою продукцію до ЄС", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, за 2020 рік порівняно з 2019 роком імпорт товарів скоротився на 11,0%, до 54,10 млрд дол.