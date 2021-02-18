Ринок капіталів: Шмигаль обговорив з міжнародними партнерами проєкт меморандуму

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з урядовцями та міжнародними партнерами проєкт меморандуму щодо створення ринку капіталів в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Меморандум має задовольнити всіх підписантів. Для мене важливий результат і коректний процес залучення партнерів. Документ має засвідчити наміри сторін, дати нам змогу почати працювати над дорожньою картою та рухатися вперед», — наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що під час минулої зустрічі була представлена "дорожня карта" розвитку ринку капіталу в Україні та досягнута домовленість про напрацювання проєкту меморандуму.

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв зазначив, що текст меморандуму узгоджений, залишається дискусія щодо одного питання. За його словами, всі конструктивні пропозиції сторін були враховані, і меморандум практично готовий до підписання.

Зі свого боку директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі зауважив, що сторони досягли великого прогресу в розробленні концепції створення ринку капіталів, і USAID готовий працювати спільно, щоб перетворити її на реальність. Він додав, що процес доопрацювання документа дасть змогу врахувати думку МВФ та інших міжнародних партнерів.

Крім того, Гауссі підкреслив, що USAID, на знак прихильності до втілення ідеї в життя, дасть розпорядження розпочати процес закупівлі та процес техніко-економічного обґрунтування проєкту, щоб рухатися вперед.

Як зазначила старший банкір ЄБРР Ірина Кравченко, документ відображає думку всіх учасників ринку про те, що необхідно створити ефективний ринок, який допоможе залучити інвестиції в Україну.

Головний виконавчий директор Horizon Capital і представниця Американської торговельної палати Олена Кошарна висловила підтримку меморандуму, адже це унікальна нагода для створення ринку капіталів в Україні. Вона додала, що вперше бачить проєкт, коли всі сторони згуртувалися довкола результату.

Прем’єр-міністр подякував учасникам наради за внесок і підкреслив, що потрібно якнайшвидше узгодити текст меморандуму, аби вийти на активну роботу зі створення ринку капіталів в Україні.

«Переконаний, з вашою допомогою ми зможемо оперативно вибудувати в Україні якісний фондовий ринок. Це виведе нашу країну в коло розвинених світових держав», — заявив Шмигаль.

В онлайн-нараді також узяли участь міністр юстиції Денис Малюська, представники Національного банку і Кабінету Міністрів.