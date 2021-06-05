Український експорт цього року зріс більш ніж на чверть - Шмигаль

З січня по травень 2021 року український експорт зріс на понад 25%, або майже на $5 млрд.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

За його словами, у зазначений період майже на 50% зріс експорт у Китай, США, Туреччину та Велику Британію.

"Сприятлива зовнішня кон’юнктура, а також розширення географії експорту через підтримку українського бізнесу дали такий чудовий результат", - додав Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, за січень-березень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року український імпорт товарів збільшився на 11,0%, до 15,02 млрд дол., а експорт – на 12,0%, до 13,71 млрд дол.