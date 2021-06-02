МЗС готове сприяти українським експортерам у виході на ринки Алжиру

Міністерство закордонних справ України готове сприяти українським експортерам у виході на ринки Алжиру.

Як передає Укрінформ з посиланням на МЗС, про це заявив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік.

1 червня Рада експортерів та інвесторів при МЗС України (РЕІ) та Посольство України в Алжирській Народній Демократичній Республіці провели онлайн-брифінг для українських експортерів.

У заході взяли участь заступник міністра закордонних справ Сенік, посол України в Алжирі Максим Субх і представники українських компаній.

За словами Сеніка, Алжир в останні роки стабільно входив до першої п’ятірки основних торговельних партнерів України в Африці, а у першому кварталі 2021 року відновив позицію другого найбільшого торговельного партнера нашої держави на Африканському континенті.

«Товарообіг України та Алжиру у цей період вже досяг 130 мільйонів доларів США, понад 95% якого складає український експорт. І хоча цей ринок не є простим, має певні торговельні обмеження, МЗС України готове надавати сприяння українським компаніям з метою ведення бізнесу з цією перспективною країною», – запевнив заступник міністра закордонних справ.

Він наголосив, що перспективи співробітництва з Алжиром також залежать від активної позиції українських виробників.

«Особливу увагу варто приділити участі українських компаній в модернізації алжирської сільськогосподарської галузі. Нещодавнє приєднання Алжиру до Африканської континентальної зони вільної торгівлі здатне перетворити Алжир на «африканські ворота» для товарів і послуг з Європи, зокрема з України», – сказав Сенік.

Субх зазначив, що українські компанії могли б долучитися до реалізації національної програми розвитку гірничодобувної промисловості Алжиру для модернізації та розробки родовищ залізної руди, золота та рідкісноземельних металів.

«Досвід України у сфері харчової, хімічної та нафтогазової переробки також може бути цікавим для використання у рамках проєктів, які розпочнуться в Алжирі у найближчому майбутньому», – сказав посол.

Сторони поділилися корисними посиланнями для українських підприємців, охочих експортувати до Алжиру.

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Рада експортерів та інвесторів при МЗС України (РЕІ) – майданчик, на якому МЗС акумулює інформацію про інвестиційні та торговельні можливості з усього світу, а також сприяє налагодженню ділових контактів між українськими експортерами та імпортерами за кордоном.

Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня Сенік обговорив з представниками влади та бізнесу Єгипту питання збільшення обсягів торгівлі та інвестицій в економіку України.