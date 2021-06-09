Світовий банк інвестує в українську енергосистему $211 мільйонів

Україна успішно завершила переговори зі Світовим банком щодо залучення 211 млн дол. на реалізацію інвестиційного проєкту «Укргідроенерго» з підвищення стійкості енергосистеми.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

«Ми офіційно завершити переговорний процес і підписати протокол переговорів. Реалізація проєкту сприятиме підвищенню надійності роботи української енергосистеми, виконанню вимог щодо функціонування в синхронному режимі з європейськими мережами та міжнародних зобов’язань у сфері скорочення викидів парникових газів», - розповів перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Так, в рамках проєкту «Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»)» планується залучення $177 млн з боку Світового банку та $34 млн від Фонду чистих технологій. Розгляд пакету гарантійних та фінансових угод радою директорів Світового банку відбудеться до кінця червня.

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Зокрема, в межах проєкту передбачено встановлення систем акумулювання енергії потужністю 197 МВт на Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС і Середньодніпровській ГЕС; сонячні електростанції з потужністю 35,9 МВт та 28 МВт, а також акумулятори потужністю 15 МВт на Дністровській ГЕС.

Відзначається, що таке оновлення дозволить надати оператору системи передачі – НЕК «Укренерго» додатковий резерв підтримки частоти та розширити регулюючий діапазон автоматичного резерву відновлення частоти.

Що, своєю чергою, є необхідними для забезпечення надійного та сталого функціонування об’єднаної енергосистеми України, дотримання операційної безпеки та якості електричної енергії.