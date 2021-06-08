Світовий банк залишив прогноз зростання ВВП України на рівні 3,8%

Світовий банк залишив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 3,8%.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у доповіді Світового банку «Перспективи світової економіки» за червень 2021 року.

За прогнозами організації, ВВП України і у 2022-му, і 2023 році зросте на 3,1%.

За даними Світового банку, у 2021 році очікується зростання світової економіки на 5,6% - це найвищий показник темпів відновлення після рецесії за останні 80 років, переважно обумовлений інтенсивним підйомом економічної активності у кількох великих країнах.

«Не дивлячись на обнадійливі ознаки відновлення світової економіки, пандемія продовжує посилювати бідність і нерівність серед населення країн, що розвиваються, по всьому світу», - констатував президент Групи Світового банку Девід Малпасс.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Світовий банк підвищив прогноз зростання ВВП України у 2021 році з 3% до 3,8%.