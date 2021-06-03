Бюджетна декларація передбачає зростання ВВП до 5%

На середньостроковий період очікується прискорення економічного зростання з 3,8% у 2022 році до 5% у 2024 році.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у Бюджетній декларації на 2022-2024 роки, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Подальший економічний розвиток як України, так і інших країн світу, залежить від ефективності результатів подолання пандемії COVID19 та її наслідків.

На середньостроковий період очікується прискорення економічного зростання з 3,8% у 2022 році до 5% у 2024 році. Очікується, що вже у І півріччі 2022 року вакцинація набуде глобального характеру та охопить більшість населення світу. Таке припущення має високу імовірність до реалізації, оскільки вже наприкінці квітня 2021 року в світі було виготовлено та розподілено майже 900 млн доз вакцин серед 208 країн.

Зниження рівня невизначеності та допомога провідних країн світу у подоланні пандемії сприятиме поступовому пом’якшенню карантинних обмежень упродовж прогнозного періоду. Це сприятиме відновленню економічного розвитку та приведе до надолуження понесених через пандемію втрат в умовах посилення активності економічних суб’єктів.

Прогнозується, що, починаючи з 2022 року, більшість країн світу, у тому числі Україна, повернуться до звичного (до пандемії) ритму життя.

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Окрім зазначеного постпандемічного відновлення прогноз на середньострокову перспективу ґрунтується на економічній політиці, спрямованій на реформування економіки країни, визначеної у стратегічних документах уряду, зокрема у Національній економічній стратегії на період до 2030 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року №179, та Програмі діяльності КМУ, затвердженій постановою уряду від 12 червня 2020 року №471, а також інших стратегічних та програмних документах.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 2 червня подав Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, на розгляд до Верховної Ради.