Місія Світового банку перевірила виконання проєкту з відновлення Східної України

Місія Світового банку із впровадження проєкту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження" завершила перевірку виконання плану з його реалізації та узгодила наступні кроки в рамках проєкту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"8 червня 2021 року завершилася перша місія з впровадження проєкту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження" (Проєкт 3В). Метою місії, яка проходила в форматі онлайн-конференцій, була перевірка статусу виконання пунктів плану реалізації проєкту, який розпочався у січні цього року, та узгодження робочого плану на найближчий час", - йдеться у повідомленні.

За результатами роботи місії підготовлено підсумковий звіт та узгоджено план виконання проєкту на найближчі три місяці.

В обговоренні поточного стану справ із впровадження всіх компонентів проєкту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження" взяли участь представники керівництва Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України разом з представниками Світового банку, групи впровадження проєкту від міністерства та Державної агенції автомобільних доріг, представники Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерства аграрної політики та продовольства, Луганської ОДА-ВЦА, Сєвєродонецької ВЦА, Старобільської територіальної громади Луганської області.

Зокрема, під час місії відзначено прогрес у підготовці техніко-економічного обґрунтування будівництва нового сучасного агрологістичного хабу в Старобільському районі Луганської області та сучасної лабораторії для перевірки на безпечність сільськогосподарської продукції та харчових продуктів у цьому регіоні, на підконтрольній уряду України території.

З Міністерством аграрної політики та продовольства України та Луганською ОДА обговорили варіанти підтримки фермерів регіону, які працюватимуть в агрохабі, за допомогою кластерного підходу та підтримки сільгоспкооперативів, а також розвиток ланцюжку створення додаткової вартості фермерської агропродукції та залучення молоді і громад до цього процесу.

За результатами місії затверджено Операційний посібник проєкту, завдяки якому Світовий банк розпочне фінансування визначених компонентів проєкту. «У нас є дорожня карта реалізації проєкту і ми працюємо на конкретні результати, аби фермери Луганщини мали сучасний, багатофункціональний майданчик співпраці та підтримки свого бізнесу», - зазначив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський.

Як повідомлялося, 3 червня місія Світового банку із впровадження проєкту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження" розпочала перевірку статусу виконання плану з його реалізації.

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) в грудні 2020 року підписали угоду про позику в розмірі 100 мільйонів доларів США на реалізацію проєкту «Східна Україна: Возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3В)».

Мета проєкту полягає в покращенні транспортного сполучення, підтримці відновлення сільськогосподарської галузі на територіях впровадження проєкту із активним залученням громад, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ.