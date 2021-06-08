Для відновлення систем зрошення треба до $3 мільярдів інвестицій - експерт

Для відновлення технічних систем зрошення, які вже існують в Україні на площі близько 1-1,2 млн га, необхідно інвестиції до 3 млрд дол.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Олександр Нечипоренко.

«Зараз в Україні нараховується близько 4,5 тис. штук зрошувальних машин, при тому, що на початку незалежності їх було понад 33 тис. Тому, за оцінками наших фахівців, для відновлення зрошення на потенційно можливій площі, яка становить 1-1,2 млн га, необхідно до 3 млрд дол. інвестицій. Причому йдеться лише про відновлення раніше залучених систем водної меліорації. Для розвитку галузі до науково обґрунтованих масштабів капітальні вкладення зростуть у рази», - заявив Нечипоренко.

Він зазначив, що незадовільні технічні характеристики іригаційної інфраструктури й помпово-силового обладнання внутрішньогосподарських мереж, відсутність достатньої кількості дощувальних машин, загрозливий гідрогеологомеліоративний стан земель, а також порушення технологій поливу та вирощування сільськогосподарських культур стали причиною того, що зрошуване землеробство втратило роль страхового фонду в сировинному та продовольчому забезпеченні держави.

«Але варіантів нема. Зрошуване землеробство – шлях до збереження українського чорнозему», - наголосив науковець.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», площі сільськогосподарських угідь, які більшою чи меншою мірою потребують штучного зволоження, сягають в Україні 18-20 млн га. Водночас зрошується лише близько 0,5 млн га, або майже 1,5% загальної площі ріллі.