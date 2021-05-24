Допомога аграріям: у Мінекономіки розповіли про програми і назвали цифри

У Мінекономіки сподіваються наступного року повернутися до спрямування на державну допомогу аграріям 1% аграрного ВВП, це - близько 8,5 млрд грн на рік.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля» під час панелі «Державна підтримка, доступ до фінансування та земельні аукціони», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що таке 4,5 млрд грн (державної допомоги аграріям на 2021 рік – ред.)? В чинному Бюджетному кодексі сказано, що аграрії мають право отримати до 1% аграрного ВВП. Як би це був 1%, то це було би близько 8,5 млрд грн <…> Ми подали пропозиції до Бюджетної декларації (на 2022 рік - ред.) і сподіваємося повернутися мінімум до 1%, щоб стати каталізатором і рухатися швидко», - заявив Висоцький.

Він підкреслив, що державна підтримка аграріїв спрямовується на чутливі сектори аграрної сфери, які в майбутньому можуть стати точками розвитку.

«Якщо ми подивимось на цей, навіть обмежений ресурс 4,5 млрд грн, на чому він сфокусований? Це - доступне фінансування: для цього 1,5 облікової ставки компенсуються. Зараз аграрії можуть отримувати фінансування 5-7-9%. Повірте, з нашою інфляцією в гривні це доступно», - запевнив заступник міністра.

Другий блок держдопомоги - це, за словами Висоцького, підтримка купівлі вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання.

«Аграрії цю ініціативу підтримують, особливо в контексті розвитку зрошення. В нас є виробництво вітчизняного обладнання в цій сфері, і ми сподіваємося, що тут мультиплікатор буде ще кращим. І садівництво – це може бути до 20 робочих місць на гектар в сезон. Це знову ж таки суттєвий мультиплікаційний ефект для сільських територій і додана вартість», - наголосив заступник міністра.

Також він розповів про довгострокові проєкти у держпідтримці тваринництва - тут інвестиції покриваються протягом 7-10-12 років.

Окрема увага надається підтримці сімейних фермерських господарств, які обробляють до 20 га землі. Завдання - трансформація особистих селянських господарств у юридичну форму, створення робочих місць, розвиток підприємництва.

Якщо ж фінансування програм держпідтримки вдасться збільшити, "ми зможемо побачити більшу кількість новостворених сімейних фермерських господарств, більше проєктів", підсумував Висоцький.

Як повідомляв Укрінформ, уряд передбачив надання державної допомоги аграріям за такими програмами: здешевлення придбання сільськогосподарської техніки та обладнання; здешевлення кредитів; розвиток фермерських господарств; розвиток тваринництва; розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства; продовження підтримки за рахунок програми 5-7-9%; підтримка та розвиток приватних меліоративних систем, а також надання державних грантів для розвитку державних меліоративних систем. Очікується, що за цими програмами допомогу отримають близько 9 тис. аграрних підприємств.

Зокрема, за напрямом «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення» передбачено 1,2 млрд гривень.