Основним отримувачем кредитів за програмою «5-7-9%» є аграрний бізнес – Мінфін

Левову частку із понад 16 тис. кредитів, виданих на сьогодні за державною програмою підтримки бізнесу “5-7-9%”, отримали підприємства аграрного сектору.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час форуму “Україна 30. Земля” розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Він уточнив, що загалом підприємців прокредитували вже на понад 42 млрд гривень. Практично щотижня видають нових кредитів приблизно на 1 млрд гривень: із настанням весняно-літнього періоду попит на держпідтримку помітно зріс.

За словами заступника міністра, дедалі популярнішими стають і лізингові програми.

"Ми розуміємо, наскільки лізинг важливий - передовсім для малих та мікропідприємств, які працюють в аграрному сегменті. Адже звичайний варіант отримання кредиту із заставою для них ускладнений", - наголосив Кава.

Він додав, що, окрім державної підтримки, зараз активно втілюється спільна із Європейським інвестиційним банком програма кредитування малого й середнього бізнесу в агросфері.

“Для держави важливо не лише забезпечувати пряму підтримку сільгоспвиробників, а й використовувати інші методи, що доволі поширені у світі і не зовсім розвинені в Україні. Це стосується стимулювання окремих галузей економіки чи за рахунок пільгового оподаткування, чи держзакупівель та інтервенцій на ринку сільгосппродукції. Також це можуть бути інші опосередковані методи підтримки через організаційно-економічні заходи, пов’язані не з аграрним сектором, а зі споживанням його продукції”, - зауважив Кава.

При цьому заступник міністра фінансів наголосив на важливості дотримання основних принципів “цивілізованого” надання державної підтримки. Це рівний доступ для всіх суб’єктів, незалежно від форми власності чи організаційно-правових форм, а також адресність (підтримка має стосуватися саме сільгоспвиробників, а не компаній-посерединків).

“Важлива й гарантованість підтримки. Адже компанії вибудовують середньострокові та довгострокові стратегії. Тож повинні мати передбачувану можливість одержання держпідтримки упродовж тривалого періоду. Ще один принцип - цільове використання державних грошей, аби отриманий ресурс витрачали виключно за призначенням. Й останнє - ефективність використання бюджетних коштів”, - підсумував Кава.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за участю Європейського інвестиційного банку втілюється проєкт кредитування малого й середнього бізнесу в аграрній сфері. Він спрямований на підтримку виробників у галузі зернових, олійних культур та аквакультури/рибальства. За умовами проєкту, до первинної суми в 400 млн євро від Європейського інвестиційного банку ще стільки ж мають додати українські банки - учасники програми.