В Україні стартував проєкт кредитування аграрної галузі за участю ЄІБ

В Україні стартував проєкт кредитування малого та середнього бізнесу в аграрній сфері за участю Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"28 листопада заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Інна Мєтєлєва взяла участь у офіційному заході щодо запуску проєкту «Технічна допомога на підтримку впровадження операції «Основний кредит для аграрної галузі - Україна»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей проєкт впроваджується за підтримки Європейського інвестиційного банку в рамках підписаної Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яку ратифіковано Законом України від 20 вересня 2016 року.

10 липня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №606 «Про реалізацію спільного з ЄІБ проєкту «Основний кредит для аграрної галузі - Україна».

Метою проєкту є створення в Україні адміністративних, технічних, фінансових та освітніх засад для підтримки виробників у галузі зернових, олійних культур та аквакультури/рибальства.

"Кредит від Європейського інвестиційного банку має стати реальним інструментом підтримки розвитку бізнесу саме для малих і середніх виробників. За умовами проєкту, до первинної суми в 400 млн євро від Європейського інвестиційного банку мають бути додані ще 400 млн євро від українських банків - учасників Проєкту", - пояснили у міністерстві.

Згідно з проєктом, планується фінансування за напрямами: первинне виробництво зернових та олійних культур, розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для сушки, очищення, сортування, тестування і зберігання зернових та олійних культур, реконструкція виробничих потужностей аквакультури та рибного господарства, обладнання та інфраструктура для рибопереробки та консервування, дослідні станції, випробувальні лабораторії, обладнання для досліджень та професійного навчання, служби поширення сільськогосподарських знань та сертифікації, системи контролю та моніторингу рибного господарства.

Як повідомили в пресслужбі, в офіційному заході із запуску проєкту взяли участь голова Постійного представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг, заступник голови місії в Посольстві Великої Британії в Україні Хелен Фейзі, представники Міністерства фінансів України, ЄІБ, фінансових установ та профільні експерти.