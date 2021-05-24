Неплатоспроможні банки у квітні отримали понад ₴40,8 мільйона

Надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у квітні 2021 року становили понад 40,8 мільйона гривень.

Як передає укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зазначається, що у квітні 2021 року неплатоспроможні банки отримали найбільше коштів від погашення кредитів – 21,6 млн грн, з яких найбільші надходження отримали: ПАТ «КБ «Преміум» - 8,7 млн грн, АТ АКБ «Аркада» - 7,1 млн грн та ПАТ «Златобанк» - 4,1 млн грн.

15,8 млн грн неплатоспроможні банки отримали від продажу активів через електронні аукціони, які проходять за відкритою та прозорою процедурою. Найбільше коштів від реалізацій активів надійшло на рахунки: ПУАТ «Фідобанк» - 8,1 млн грн, АТ «Родовід Банк» - 4,5 млн грн та АТ «ВТБ Банк» - 1,7 млн грн.

Від погашення цінних паперів сума надходжень за квітень 2021 року склала 2,0 млн грн (АТ «Місто Банк).

Від оренди майна банки, що перебувають в управлінні Фонду, отримали 1,4 млн грн.

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Загалом за січень-квітень 2021 року надходження коштів до неплатоспроможних банків склали 181,6 млн грн, в т.ч. 87,5 млн грн отримано від погашення кредитів, 50,7 млн грн – від погашення цінних паперів, 38,4 млн грн – від реалізації майна, 5,0 млн грн – від оренди майна.