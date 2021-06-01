Державне агентство з меліорації створили під управлінням Мінагро - Лещенко

В Україні офіційно створено Державне агентство з меліорації та рибного господарства. Відповідне рішення №539 вже опубліковано на сайті Кабінету Міністрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

«Історичні етапи трансформації аграрної галузі в Україні тривають. Я щасливий повідомити, що на 30-му році незалежності меліоративні системи в країні відроджується – рішенням уряду створено Державне агентство з меліорації. А лідерство у формуванні політики з питань зрошення та дренажу бере на себе Міністерство аграрної політики та продовольства", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Серед основних завдань щодо відновлення галузі відповідно до Стратегії зрошення та дренажу до 2030 року Роман Лещенко назвав, зокрема, збереження та відтворення родючості ґрунтів, відновлення та збільшення площ зрошуваних земель та дренажних систем. А ще – стимулювання механізму державно-приватного партнерства, створення передумов для підвищення конкурентоспроможності національного сільськогосподарського виробництва на світовому ринку. Також поліпшення якості надання послуг і прозорості формування тарифів, модернізація та відновлення меліоративних систем (міжгосподарських та внутрішньогосподарських мереж).

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Завдання міністерства — відродити та інтегрувати повноцінну меліорацію в аграрну політику країни.

«Наша ціль поруч із земельною реформою синхронізувати реалізації іригаційної реформи з презентацією відповідної дорожньої карти, та всього пакету відповідних законодавчих актів, зокрема законопроєкт про об’єднання водокористувачів вже готовий до першого читання», - додав міністр.

За його словами, меліоративні системи будуть відбудовуватися і розширюватися із залученням приватного і державного капіталу.

"Це проєкти, де кошти вкладаються не просто в інфраструктуру. Вони матимуть швидкий і відчутний ефект, оскільки одразу формують додану вартість, збільшують врожай, кількість робочих місць і повертають деградовані землі в сільськогосподарське користування», - резюмував Роман Лещенко.