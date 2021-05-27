Повноваження у сфері меліорації переходять до Мінагро

Повноваження у сфері меліорації переходять до Мінагро

Укрінформ
В рамках іригаційної реформи Мінагрополітики забирає повноваження в сфері меліорації, зрошення та дренажу у Державного агентства водних ресурсів.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко в інтерв'ю LB.ua.

«Ми забираємо меліорацію, зрошення та дренаж з водного агентства, створюємо інституції під меліорацію і запускаємо проєкт зрошення на півдні України. Мова іде про 4 млн га, які внаслідок глобальних змін клімату дуже сильно страждають», - розповів Лещенко.

Він зазначив, що в першу чергу проєкт стосується Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей.

«Там в дуже плачевному стані меліоративні канали. Сьогодні, коли перекрита вода до Криму, водний ресурс в каналі треба направити на підсилення сільського господарства. Якщо зараз проведемо іригаційну реформу, приймемо закони і дамо фінансування, зможемо вдвічі збільшити врожайність на півдні України по окремих культурах. І дати реально новий поштовх для розвитку там сільського господарства. Це взагалі наступний проєкт після земельної реформи», - підкреслив міністр.

Він навів дані, згідно з якими у Запорізькій області урожайність озимої пшениці без зрошення становить 2,9 тонн з га, а зі зрошенням – 6,3 тонн з га; урожайність соняшнику 1,38 та 2,94 тонн з га; сої – 0,72 і 2,79 тонн з га; кукурудзи – 4,68 та 9,52 тонн з га, відповідно.

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Як повідомляв Укрінформ, за словами міністра аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, наступного тижня має бути ухвалена постанова Кабінету Міністрів про створення Державного агентства меліорації та рибного господарства.

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