Лещенко повідомив, хто може стати заступником міністра аграрної політики

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко пропонує на посаду свого заступника з цифрової трансформації Тараса Дзьобу.

Як передає Укрінформ, про це міністр заявив у інтерв'ю LB.ua.

«Починаю вносити подання на заступників міністра аграрної політики. Зараз є кандидатура першого заступника та заступника з цифрової трансформації. Тарас Висоцький (Висоцького призначено заступником міністра 26 травня) та Тарас Дзьоба – це люди, які зі мною рухаються спільно в питаннях реалізації земельної реформи та цифровізації. Через те, що до нас переходить аграрна політика від Мінекономіки, відповідно буде формування нового штату. Я розпочну політичні консультації з Прем’єром з точки зору внесення відповідних кандидатур», - сказав Лещенко.

За його словами, у міністерстві передбачено посади чотирьох заступників міністра за напрямками: земельна реформа та державна підтримка; іригаційна реформа (наступного тижня має вийде постанова про Державне агентство меліорації та рибного господарства; продовольча безпека та діджиталізація; четвертий заступник відповідатиме за міжнародну співпрацю – євроінтеграцію, міжнародні ринки, інвестиційні проєкти.

«Міністерство уже працює. Дивіться, що було зроблено за цей час: було прийнято відповідне положення про Міністерство аграрної політики, підготували та прийняли зміни до бюджету, щоб розподілити Мінекономіки і Мінагрополітики, затверджена державна підтримка для аграріїв, і це дуже складні процедури. Я пройшов три бюджетних комітети, перше та друге читання у Раді. Президент підписав відповідний закон, я прийняв всі бюджетні паспорти, сформував штатний розпис, і сформував позицію по секторам та векторам розвитку – заклав інституційні основи», - перерахував урядовець.

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Він підкреслив, що нове міністерство аграрної політики - це виключно інституція, яка здійснює регуляторну політику.

«Ми обумовили інституцію по європейському формату. Тобто, міністерство формує політики через центральні органи виконавчої влади. Окремо що ми зробили - це в рамках земельної реформи з Президентом проговорили концепцію, що після права власності на землю, яке ми даємо людям, наступний масштабний проєкт – іригаційна реформа», - підсумував Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів призначив Тараса Висоцького першим заступником міністра аграрної політики та продовольства 26 травня 2021 року. Відповідне розпорядження №506-р оприлюднено на Урядовому порталі.