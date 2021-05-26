Лещенко презентував Національний портал інфраструктури геопросторових даних

Уряд найближчим часом затвердить та оприлюднить Порядок використання Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД).

Як передає кореспондент Укрінформу, про це, відкриваючи третій день форуму “Україна 30. Земля”, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

За його словами, майбутнє земельної реформи у нашій країні неможливе без сучасних цифрових рішень. Й затвердження закону “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” і практична реалізація проєкту відкривають для цього безмежні можливості.

“Ми 20 років йшли до ухвалення цього законодавчого акта. Щоб на єдиній картографічній основі побудувати усю систему координат, пов’язаних із земельними, водними, лісовими ресурсами, інфраструктурою, комунікаціями країни”, - наголосив Лещенко.

Він запевнив, що доступ до геопорталу отримає вся країна — для того, “щоб суспільство почало потроху інтегруватися, бачити і сприймати інформацію, яка накопичується в геопорталі в режимі реального часу”.

За словами міністра, НІГД дасть змогу цифровізувати державні процеси, використовувати єдину картографічну основу, усунути внутрішні, технічні дискусії з точки зору об’єднання даних та їх використання. Це стимулюватиме інвестиції в країну й забезпечуватиме економічне зростання, гарантує серйозний поступ до вдосконалення громадського контролю, дерегуляції усіх процедур в земельній та містобудівній сферах. А ще допоможе Україні рухатися в ногу із провідними державами Європи та світу.

“Ми стаємо частиною великої сім’ї європейських країн в рамках програми ЄС INSPIRE. На практиці це означає, що ми працюватимемо на єдиній основі взаємного обміну відомостями з європейськими колегами, зі зрозумілими правильними цифровими рішеннями, які дадуть можливість максимально швидко оцифровувати процеси і виводити все в геопортал”, - сказав урядовець.

За словами міністра, більше 70 ОТГ вже інгеровані в нову систему. Поміж регіонів на геопорталі представлені Харківська та Львівська області, серед міст — Львів, Житомир, Біла Церква. Зокрема, в системі містяться перспективні плани розвитку громад. І процес наповнення НІГД новими відомостями не припиняється ні на мить.

Інші держателі даних - державні органи влади, місцевого самоврядування, представники приватного сектору, - також можуть долучатися до проєкту.

“Ці механізми дадуть як державним управлінцям, так і інвесторам використовувати усі дані. Не потрібно величезної кількості чиновників, не треба шукати дані на паперових носіях, а також додаткові комунікації та посередників”, - запевнив Лещенко.

У Міністерстві агрополітики вважають проєкт розбудови НІГД цьогорічним пріоритетом. Тому планують максимально збільшити його фінансування.

“Маємо амбітну мету - наповнити більше 1 тисячі наборів геоданих і здійснювати покриття країни в максимально стислі терміни. Є чітке розуміння, що за такої системи ми можемо досить швидко показати переваги земельної реформи й безпосередньо самої системи геопросторових даних”, - наголосив Роман Лещенко.

Він анонсував затвердження найближчим часом урядом Порядку використання Національної інфраструктури геопросторових даних.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”, який, поміж іншого, гарантує безплатний доступ громадян і суб'єктів господарювання до усіх видів географічної інформації. Закон визначає правові засади для створення, функціонування і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних.

Документ також вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення для впровадження відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних.