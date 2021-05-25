Лещенко оприлюднив земельну «дорожню карту» для тергромад

Перше завдання об’єднаних територіальних громад (ОТГ) при підготовці до відкриття ринку землі — сформувати повноцінну базу даних про всі земельні ділянки на своїх територіях.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку пораду під час форуму “Україна 30. Земля” дав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Він переконаний: підписання напередодні Президентом закону про земельну децентралізацію дозволить громадам швидко здійснити інвентаризацію земель, визначених постановою Кабінету Міністрів №476. Отримані дані одразу ж вноситимуть до Державного земельного кадастру.

“Щоб громади могли якомога швидше одержати додатковий фінансовий ресурс, треба замовити комплексний план просторового розвитку території з визначенням функціонального призначення земель. Це допоможе поєднати містобудівну та землевпорядну документацію. Що скоротить час на бюрократичні процедури й автоматично підвищить рівень привабливості землі. А ще допоможе громадам пропонувати інвесторам оптимальні місця для діяльності, створювати поле для конкуренції, формувати нові інвестиційні проєкти”, - наголосив Лещенко.

Порядок підготовки таких планів, за його словами, визначено законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель”, що набирає чинності з 1 липня, з відкриттям земельного ринку.

Також, на думку міністра, керівництво ОТГ має активно комунікувати з інвесторами, створити сайт громади з повноцінною інформацією про географічне розташування, транспорт, інфраструктуру, природні й людські ресурси. У цьому допомагатиме Єдиний геопортал відкритих даних, який міститиме фактично всю інформацію про громади. Наповнення його додатковими відомостями — теж одне із завдань ОТГ.

Наступний крок – проведення нормативно-грошової оцінки земель із внесенням даних до Державного земельного кадастру. Через електронні кабінети можна сформувати запит на отримання містобудівної та землевпорядної документації. Будь-які картографічні дані, які замовлятиме громада, публікуватимуться згідно із законом “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.

“Більше жодних паперових носіїв, посередників та допоміжних організацій. Максимальне оцифрування документації й відкритий доступ”, - наголосив Лещенко.

Окремо він зупинився на питаннях оренди та проведення земельних аукціонів, що допоможе суттєво збільшити надходження до бюджетів ОТГ. Також урядовець наголосив на необхідності залучення до роботи в громадах професійних землевпорядників. Без них розраховувати на якісне прозоре управління земельними ресурсами не варто. Дотримуючись такої тактики, переконаний Лещенко, українські громади швидко вийдуть на якісно новий рівень розвитку, доходів та розбудови всієї інфраструктури, необхідної для нормального функціонування територій і життя людей.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому Президент України Володимир Зеленський дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання. Форум "Україна 30. Земля", присвячений запуску ринку землі в Україні, розпочався 24 травня і триватиме до 26 травня.

В понеділок, 24 травня, виступаючи на форумі, Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Відповідний законопроєкт (№2194) Верховна Рада ухвалила 28 квітня.