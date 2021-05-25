Лещенко пояснив, як контролюватимуть процес розпорядження землею

Новий земельний закон, підписаний Президентом Володимиром Зеленським, передбачає новий підхід до землеустрою та земельних відносин. Усі землі передаються місцевим громадам, при цьому передбачено механізм протидії корупції при розпорядженні землею.

Як передає Укрінформ, про це у ефірі телеканалу "Дом" розповів міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

"Цей закон передбачає відновлення історичної справедливості. Бо 20 років тому забрали у місцевого самоврядування право розпоряджатися землею і передали це все центральним органам виконавчої влади. Паралельно з цим ввели мораторій і заборонили українцям бути власниками землі. Передача землі могла бути тільки в разі, якщо власник земельного паю помирає, і тільки тоді право власності може перейти до іншої людини", — зазначив міністр.

За його словами, якщо раніше розпорядником земель був Держгеокадастр, то за новим законом все передається до місцевих органів самоврядування.

"Тепер це сервісна організація. Замість розпорядження землею Держгеокадастр тепер буде займатися тільки сервісними функціями — це контроль, функція наповнення кадастровими даними, питання моніторингу", — сказав Лещенко.

Він додав, що законом підготовлені всі необхідні інфраструктурні нормативні механізми для повноцінного запуску ринку землі; встановлюється правило максимальної фінансової та організаційної самостійності всіх органів місцевого самоврядування; визначено інститут земельних електронних аукціонів, і тепер будь-які транзакції, пов'язані з землею, здійснюються тільки через електронні форми.

Міністр наголосив, що громадам вже передано понад 2 млн гектарів землі, які залишилися на балансі держави в період мораторію на продаж землі та механізмів безоплатної приватизації. Прийнятим законом нівелюються корупційні ризики в розпорядженні землею, сказав він.

"Так, будь-яке розпорядження землею органами місцевого самоврядування може здійснюватися тільки депутатською радою — двома третинами голосів від кількісного складу ради. Тобто, грубо кажучи, щоб прийняти будь-яке таке рішення, потрібно мати 64% більшості в раді. Паралельно таке рішення має бути публічним, всі дані по ньому повинні бути представлені в відкритих джерелах. Будь-який контролюючий орган, держава, правоохоронна система, громадянське суспільство, всі можуть подивитися: що це за земля, кому її видали, на якій підставі. Тобто здійснюється режим публічного і громадського контролю", — наголосив урядовець.

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Також будь-яке рішення місцевої ради здійснюється тільки через механізм електронних аукціонів.

"Наприклад, ви хочете здати в оренду землю. Ось як раніше робилося — куму здати в оренду за договором спільної діяльності — це все закон забороняє. Все тільки через аукціони. Все, що не йде через електронну систему, — повертається до територіальної громади, яка приймає рішення тільки через механізм прозорих аукціонів", — зауважив Лещенко.

Він підкреслив, що механізми контролю будуть удосконалюватися, в першу чергу, через механізм державного земельного моніторингу і супутникового моніторингу.

"Щоб в режимі реального часу бачити, як ця земля використовується, що на цій землі вирощується, як виплачуються податки, які транзакції відбуваються", — підсумував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 24 травня підписав закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Законом передбачено, зокрема, передачу земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Документ передбачає, що з липня 2021 року скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, територіальні громади, держава.