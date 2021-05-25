На Банковій пояснили вигоду громад від передачі земель на місця

Передача земель із державної до комунальної власності не лише надає громадам додаткові можливості, а й покладає відповідальність за цю землю.

На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30. Земля", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо розглядати цю ситуацію у співвідношенні і роботи з громадами, і Кабінетом Міністрів, і Офісом Президента з боку регіональної політики, звісно, ми, у першу чергу, зацікавлені в тому аби громади почали управляти землею, яка там є. Саме тому ми передали землю громадам. Ми розуміємо, що це дає додаткові можливості", - сказав Тимошенко.

Він підкреслив, що у громад з'являються додаткові кошти. "А ми, особливо в межах "Великого будівництва", завжди зацікавлені в тому, аби громада також співфінансувала проєкти, які будуються. Це, у першу чергу, соціальна інфраструктура: школи, садочки, дороги і т.д.", - зазначив заступник керівника ОП.

Водночас він наголосив, що отримання громадами в управління земель покладає на них і додаткову відповідальність.

"Не всі громади ще розуміють, яка саме це відповідальність, але, думаю, що у найближчий рік або пів року усі зрозуміють, що це не тільки можливості, це - ще й відповідальність, відповідальність за те, що буде на землі у твоїй громаді, хто буде нею управляти тощо", - зауважив Тимошенко.

Він додав, що Україна вже "на фіналі того, аби запрацював повністю відкритий, цивілізований ринок землі".

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 24 травня підписав закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, який Верховна Рада ухвалила 28 квітня. Законом передбачено, зокрема, передачу земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Документ передбачає, що з липня 2021 року скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, територіальні громади, держава.

Президент підписав цей закон 28 квітня 2020 р.