Рада відкрила українцям доступ до геокадастрів

Верховна Рада ухвалила закон «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» (законопроєкт №2370), який встановлює безплатний доступ громадян і суб'єктів господарювання до відповідної інформації.

Відповідне рішення підтримали 302 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон встановлює правові основи діяльності зі створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, визначення принципів щодо її створення та розвитку.

Відповідно до закону, формуватиметься сучасна система забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації, забезпечуватиметься міжгалузева інтеграція геопросторових даних і даних кадастрів, відкриття у мережі Інтернет базових та тематичних геопросторових даних і метаданих, які створюються як у публічному секторі, так і підприємствами – монополістами.

Фінансування робіт зі створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних пропонується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій та підприємств, замовників робіт відповідно до укладених договорів та інших джерел, не заборонених законом. Для створення національної інфраструктури геопросторових даних будуть використані наявні геопросторові дані, які вже створені органами державного управління.

Цей закон також вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запровадження відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних. Так, особи, винні у порушенні вимог цього закону, нестимуть встановлену законом відповідальність за порушення порядку створення і використання геопросторових даних і метаданих, втрату або несанкціоноване знищення геопросторових даних і метаданих та незаконне привласнення геопросторових даних і метаданих.

Водночас, згідно із законом, Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнюється новою статтею 513 «Порушення прав на геопросторові дані та метадані». Так, незаконне привласнення геопросторових даних і метаданих, їх втрата або несанкціоноване знищення, а також порушення порядку створення і використання геопросторових даних і метаданих тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 2550 грн). При цьому діяння, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 4250 грн).

Більшість положень цього закону набувають чинності з 1 січня 2021 року.